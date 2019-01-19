Futbolseverlerin 24 gün süren lig hasreti sona erdi ve ikinci yarı Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla başladı! Kartal'da Şenol Güneş yeni transferler Nicolas Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verirken Beşiktaş taraftarları Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaş futbolcularının tamamı tribüne çağrılırken taraftarlar Burak Yılmaz'ı tribüne çağırmadı.

Tepkiler maçın ilk düdüğünün ardından da sürdü. Karşılaşmada Burak Yılmaz topla her buluştuğunda siyah-beyazlı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşı karşıya geldi!

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-07 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasını son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'deki Manisaspor maçında giymişti.