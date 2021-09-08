Burak Yılmaz'dan flaş açıklama: Milli Takım'ı bırakmam gerekirse bırakırım!

A Milli Futbol Takımımız lider çıktığı maçta Hollanda'ya deplasmanda 6-1 yenilirken üçüncü sıraya geriledi ve 2022 Dünya Kupası yolunda ağır bir yara aldı. Mücadelede Şenol Güneş istifaya davet edilirken tepki gösterilen isimlerden olan Burak Yılmaz da maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Eleştirilere yanıt veren tecrübeli futbolcu Milli Takım'dan emeklilik kararı alabileceğini de belirtti. Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Utanç verici bir gece. Çok farklı hedeflerle gelmiştik. Ne söyleyeceğimizi, nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız, herkesten özür dileriz. Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim"

"HER ŞEYİ ÜSTLENMEYE HAZIRIM"

"Tek bir kişiye bu hesabı kesemeyiz. Hocamız, oyuncularımız, yönetimimiz, başkanımız... İyi günde nasıl bir aile oluyorsak, kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlememiz lazım. Ben her şeyi üstlenmeye hazır bir oyuncu olarak söylüyorum. İçimizden görünüp, terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor"

"BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

"Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin adamı da olmadım. Bırakmak gerekiyorsa bırakırım, 36 yaşındayım. Bazı eski oyuncular 31-32 yaşında futbolu bırakıyorlarsa benim suçum değil. Bırakmak gerekiyorsa aslan gibi bırakırım. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor"

"ASLAN GİBİ BIRAKMASINI DA BİLİRİM"

"Ben aslan gibi buralara geldim, aslan gibi bırakmasını da bilirim. Ben her şeyi ödemeye hazırım. Bir tek Şenol Güneş'e, oyunculara bunu yığamayız"