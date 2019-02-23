Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Burak Yılmaz da bu karşılaşmayı özel bir heyecanla bekliyor. Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.

Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı. Büyük bir hırsla çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcunun yakın arkadaşlarına "Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Fenerbahçe'ye en az bir gol atacağım ama önemli olan kazanmamız" diyerek söz verdiği öğrenildi.

Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı. Yıldız golcü geçen sezon forma giydiği Trabzonspor'da Fenerbahçe ağlarına iki maçta da birer gol bırakmıştı.