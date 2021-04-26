LE FIGARO: LILLE'IN GERÇEK KAHRAMANI

Ülkenin köklü gazetelerinden Le Figaro, Burak Yılmaz'ı "Lille'in gerçek kahramanı" olarak nitelendirirken, Türk yıldız için "Türk forvet maç boyunca adeta zehir saçtı. Hiç 35 yaşında gibi göstermedi. Muazzam bir frikikle takımını canlandıran isim oydu. Skoru 2-2'ye getiren David golünde asisti o yaptı. Ve Lille için bu tarihi maçta galibiyeti getiren golü de o attı. Ortaya koyduğu efor ve presiyle örnek teşkil etti, şüphe yok ki Lille'in patronu o." dedi.