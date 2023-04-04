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Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası Instagram'dan veda paylaşımında bulunmuştu. Hollanda kulübünden açıklama gelirken, Burak Yılmaz'ın da neden böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu, 3 yılık antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, takımın en öenmli isimleri arasında yer alıyor.
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    Ligde sahaya çıktığı 25 maçta dokuz gol ve beş asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası Instagram'dan veda paylaşımında bulundu. 
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    Tecrübeli golcü İnstagram üzerinden paylaştığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Burak Yılmaz'ın ayrılık kararı Hollanda basınında da geniş yankı bulurken tecrübeli oyuncunun neden ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    Hollanda basınında 'Burak Yılmaz'ın büyük endişeleri var' şeklinde yer alan habere göre, Fortuna Sittarlı oyuncular geçen hafta ödenmesi sözü verilen Mart ayı maaşlarını henüz almadı.
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    Kulüpte yaşanan bu ekonomik sıkıntıların sebebinin ise, kulübün Türk sahipleri Attila Aytekin ve Umut Akpınar'ın şirketine soruşturma başlatılmasının sebep olduğu iddia edildi.
  • Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!

    KRİZ ÇÖZÜLDÜ

    Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" şeklinde konuştu.

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