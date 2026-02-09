Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Oyuncularım bugün yüreğini ortaya koyarak galip geldi - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Oyuncularım bugün yüreğini ortaya koyarak galip geldi

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının ardından, "Oyuncularım bugün yüreğini ortaya koyarak galip geldi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:27
        "Oyuncularım, yüreğini ortaya koyarak kazandı"
        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

        Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 28'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

        Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, uzun süre 10 kişi olmalarına rağmen önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

        "OYUNCULARIM BUGÜN YÜREĞİNİ ORTAYA KOYARAK GALİP GELDİ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Galatasaray ve Konya beraberliğinin ardından ki o maçlarda da son dakikalarda kalemizde goller görmüştük, geçen hafta da hak etmediğimiz bir mağlubiyet olmuştu. Geçen hafta bütün istatistikleri kırıp mağlup olmak üzücüydü. Bugün Kasımpaşa'ya karşı oynadık, önemli takviyeler yaptılar, önemli bir hocaları var. Bugün önde bastık, kırmızı karta kadar iyi oynadık. Geri düşmemize rağmen öne geçtik. Kırmızı karttan sonra da iş biraz teknik taktiğe döndü. Oyuncularım yüreğini ortaya koydu. Onlar adına çok mutluyum, sahaya karakter koydular, taraftarlar adına mutluyum. Kupada ve ligde iddialıyız. Bu galibiyet sevincini yarına kadar yaşayıp yarın yolumuza tekrar bakacağız. Taraftarlar da bugün çok iyi destek verdi. Oyuncularıma önemli destekler verdiler. Ben de duyguları üste seviyede yaşıyorum. Beni bir daha saha kenarında herhangi bir hakeme karşı böyle göremeyeceksiniz. Gelişmeye ve değişmeye devam ediyorum. Bir daha beni öyle görmeyeceksiniz. Ben bugünkü mücadele için tüm takıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

