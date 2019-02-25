Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 2 gol atan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, çok üzgün olduklarını belirterek "Gol atmam benim için güzel bir şey ama kazanamadıktan sonra anlamı yok. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Bize yakışmayan bir futbol sergiledik ikinci yarıda. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Son anlarda bir pozisyon yakaladım. Atabilirdik ama atamadım. Bu pozisyon için de bütün taraftarımızdan özür diliyorum. Çok büyük maç ama 3-0'dan 3-3'e getirmemiz gerekiyordu, bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.