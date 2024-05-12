Burak Yılmaz: Yabancı VAR hakemi istemiyorum

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, “Fenerbahçe’ye karşı yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Fenerbahçe’nin özel oyuncuları var. Hızlı oyuncuları var. Ama biz bazı şeyleri kabul etmeden onlara meydan okumaya gelmiştik. Gücümüz bu kadarına yetti. O yüzden Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Aslında çok enteresan bir lig oluyor. Bununla alakalı çok şey söylemek isterim. Ama sezon bittikten sonra söylemek istiyorum. Aslında konuşacak çok şey var. İlişkileri biliyoruz. Hakemleri biliyoruz. Ben de çok şey söylemek isterim. Ben Türk hakem isterim. Herkes yabancı hakem istiyor. Çünkü VAR’da yabancı hakemi kabul etmiyorum kendi adıma. Ben de bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin bir değeri olarak; hata yapacaksa da kendi hakemlerimizin hata yapmasını istiyorum. Bazı maçlara yabancı bazı maçlara Türk VAR hakeminin verilmesi bunlar çok irdelenmesi gereken şeyler. Yabancı hakemlerin buraya gelmesi Türk hakemlere bir hakarettir. Aşağılamaktır. Siz bu işi yapamıyorsunuz, art niyetli yapıyorsunuz demektir. Ben o yüzden bu durumu kabul etmiyorum. Kendi insanımıza, kendi hakemlerimize değer verelim. Bugün ilk yediğimiz gol de el var, yok. Siz de her şeyi görüyorsunuz. O yüzden ben burada konuşarak hedef tahtası olmak istemiyorum. Bunları konuşmaya bile gerek yok. Bugün rakibimize gücümüz yetmedi. Onu da bilmemiz lazım. Haftaya final değerinde bir maça çıkacağız. İnşallah o maçı kazanarak Süper Lig’de kalmak istiyoruz” diye konuştu.