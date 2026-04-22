        Haberler Kültür-Sanat Buray’ın müzik yolculuğu İş Sanat’taydı

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:34 Güncelleme:
        Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, 21 Nisan Salı akşamı özel bir projeyle dinleyicileriyle İş Sanat’ta buluştu. Evdeki Sesler başlıklı konserde sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarında müzisyen olmasında önemli rol oynayan şarkıları, bir oturma odası atmosferinde seyircisiyle paylaştı.

        Konserde, başta müzisyen babası Turgay Salim Hoşsöz olmak üzere birçok müzisyeni sahnesinde ağırlayan Buray; “Mağusa Limanı”, “Gide Gide Bir Söğüde Dayandım”, “Unutamadım” ve “Güle Yel Değdi” gibi çocukluğunda iz bırakan türkülerin yanı sıra “Historia de un Amor” ve “Three Little Birds” ve “Mood for Love” gibi şarkılara da yer verdi. Bu şarkılar, sanatçının gençlik yıllarına dair hikâyelerle zenginleşti. Konserin finalinde kendi şarkılarından oluşan bir seçkiyi dinleyicileriyle birlikte seslendiren Buray, alkışlarla sahneye yeniden davet edildi.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 26 Nisan Pazar günü sahnelenecek müzikli çocuk oyunu “Hişt Hişt!” ile devam edecek. 27 Nisan Pazartesi akşamı ise sezonun son Parlayan Yıldızlar konseri için Mert Köse (fagot), Arya Şirin Utandı (keman) ve Cahide Gür (fagot) sahnede olacak.

