Burçelik'ten 'mobil kırıcı'

Burçelik’in 58 yıllık makine imalatı ve çelik döküm deneyimiyle Ar-Ge çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilke imza atarak geliştirdiği mobil kırıcı, kırma–eleme çözümlerinde yeni bir ürün kategorisi oluşturuyor. Y

erli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen sistem sayesinde, inşaat sektöründe ortaya çıkan beton atıklar, taşınmaya gerek kalmadan yerinde işlenerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Mobil özelliği sayesinde farklı inşaat sahalarına kolaylıkla taşınabilen bu teknoloji, atık betonu yerinde işleyerek ikincil agrega haline getiriyor. Bu teknolojiyle elde edilen geri kazanılmış malzeme, dolgu uygulamalarında, yol, köprü ve alt yapı çalışmalarında ve yeni yapı elemanlarında kullanılabiliyor. Bu yaklaşım, atık depolama ihtiyacının azalmasına da önemli katkı sağlıyor.

Mobil Roll Sizer, hibrit teknolojisi sayesinde fosil yakıt kaynaklı enerji tüketimini azaltırken, karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkinin minimize edilmesini destekliyor. Yeni ham madde kullanımını ve nakliye ihtiyacını azaltarak döngüsel ekonomi süreçlerine katkı sunuyor. Ayarlanabilir silindir aralıkları, metal ayrıştırma modülü ve yüksek kapasiteli kırma sistemi sayesinde ise homojen ve standartlara uygun nihai ürün elde edilmesine imkân tanıyor.