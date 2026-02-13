Canlı
        Burçelik'ten 'mobil kırıcı' - İş-Yaşam Haberleri

        Burçelik'ten 'mobil kırıcı'

        Burçelik'in kentsel dönüşüm sahalarındaki beton atıkların yerinde geri dönüştürülmesi amacıyla tasarladığı, kamyon üstü mobil kırıcı "Mobil Roll Sizer"ı tanıttı. Tamamı Türk mühendisler tarafından Türkiye'de geliştirilen bu teknoloji sayesinde lojistik maliyetlerinin azaltılması ve çevresel etkinin düşürülmesi hedefleniyor

        Giriş: 13.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:43
        Burçelik'ten 'mobil kırıcı'
        Burçelik’in 58 yıllık makine imalatı ve çelik döküm deneyimiyle Ar-Ge çalışmaları kapsamında Türkiye’de ilke imza atarak geliştirdiği mobil kırıcı, kırma–eleme çözümlerinde yeni bir ürün kategorisi oluşturuyor. Y

        erli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen sistem sayesinde, inşaat sektöründe ortaya çıkan beton atıklar, taşınmaya gerek kalmadan yerinde işlenerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

        Mobil özelliği sayesinde farklı inşaat sahalarına kolaylıkla taşınabilen bu teknoloji, atık betonu yerinde işleyerek ikincil agrega haline getiriyor. Bu teknolojiyle elde edilen geri kazanılmış malzeme, dolgu uygulamalarında, yol, köprü ve alt yapı çalışmalarında ve yeni yapı elemanlarında kullanılabiliyor. Bu yaklaşım, atık depolama ihtiyacının azalmasına da önemli katkı sağlıyor.

        Mobil Roll Sizer, hibrit teknolojisi sayesinde fosil yakıt kaynaklı enerji tüketimini azaltırken, karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkinin minimize edilmesini destekliyor. Yeni ham madde kullanımını ve nakliye ihtiyacını azaltarak döngüsel ekonomi süreçlerine katkı sunuyor. Ayarlanabilir silindir aralıkları, metal ayrıştırma modülü ve yüksek kapasiteli kırma sistemi sayesinde ise homojen ve standartlara uygun nihai ürün elde edilmesine imkân tanıyor.

        "ATIK MALZEME SAHADAYKEN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR"

        Burçelik A.Ş. Genel Müdürü Derya Akçer, yeni projelerine ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Kentsel dönüşüm sahalarındaki temel sorunlardan biri; beton atıkların taşınması ve depolanmasının yarattığı maliyet ve çevresel yüktür. Mobil Roll Sizer’ı geliştirirken doğrudan bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefledik. Yerinde geri dönüşüm yaklaşımı sayesinde lojistik maliyetlerini azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve karbon emisyonlarını düşürüyoruz. Ayrıca atık malzemeyi daha sahada iken yeniden ekonomik değere dönüştürüyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu yerli sistemle makine teknolojileri alanında Türkiye’de bir ilki hayata geçirirken, döngüsel ekonomiyi merkeze alan uzun vadeli bir çözüm sunuyoruz.”

        Kentsel dönüşüm projelerine yönelik geliştirilen mobil kırıcının, madencilik ve farklı sanayi alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Sistem; malzeme karakterizasyonu, mekanik ve hidrolik tasarım hesaplamaları, otomasyon süreç yönetimi, veri analizi ve kullanıcı arayüz tasarımı gibi önemli mühendislik bileşenleriyle entegre yapı sunuyor.

