Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

Poyraz Karayel dizisinde başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde noktalayan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Terzioğlu, panik atak ile tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen ve şu sıralar Kaş'ta kafa dinleyen eski aşkının fotoğraflarını Instagram'da sildi