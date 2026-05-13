Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye tazminat davası

Şarkıcı Burcu Güneş ve meslektaşı İrem Derici arasındaki polemik mahkemelik oldu. Güneş, Derici'ye 'Ruh hastası' sözlerine yönelik, kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Sabah'ın haberine göre; Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Derici'nin kendisi hakkında "Nasıl bir ruh hastası tüm sektör biliyor" sözlerinin kendisine yönelik olup küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Burcu Güneş, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Emre Altuğ'un albüm lansmanı konserinde Demet Akalın'a yönelik, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İrem Derici, Ece Seçkin, Merve Özbey gibi isimler Akalın'a destek vermişti. Derici ise sosyal medya hesabından Güneş'e yönelik "Sus ayol" paylaşımında bulunmuştu. Burcu Güneş ise "Magazin gülü İrem Derici, sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra da destur iste" cevabını vermişti. İrem Derici ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, Qincy Jones ile albüm kaydetti sanki. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor" ifadelerini kullanmıştı.