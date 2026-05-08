        Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği ileri sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Köksal'ın salı günü AK Parti'ye geçeceğini söyledi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:18
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal'ın “Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” dediğini aktardı.

        ANKA'nın haberine göre; Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'de CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti’ye katılacağını söyledi.

        Yarkadaş, yaptığı görüşmede Köksal'ın "Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a 'Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız' diyor" dediğini aktardı.

