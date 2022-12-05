Burcu'nun can verdiği uçak kazası kamerada! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇARPTI İHA'da yer alan habere göre görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ndeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

ÖLÜMLERİ OTOPSİ AYDINLATACAK Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeye bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ Sağlam’ın ve Köksal’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

GÜZELLİK UZMANI KUAFÖRDÜ Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.