Burcu Özberk'ten, yeni yaş paylaşımı: Her halimi kabul ediyorum
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten, 35 yaş paylaşımı; "İyi ki doğdum"
Burcu Özberk, 35 yaşına girdi.
Özberk, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Kırmızı korse detaylı bir bluz ve beyaz mini eteğiyle pastasını üflediği anları paylaşan oyuncu, duygularını da takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ DOĞDUM"
Özberk, paylaşımına şu notu ekledi; "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum"
Burcu Özberk'in, bu paylaşıma Demet, Özdemir ve Demet Akal'ın gibi ünlü isimler iyi dileklerde bulundu.
Fotoğraflar: Instagram