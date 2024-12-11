Burcu Özberk'ten, yeni yaş paylaşımı: Her halimi kabul ediyorum

"İYİ Kİ DOĞDUM"

Özberk, paylaşımına şu notu ekledi; "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum"