Burhan Çaçan'a veda

Çaçan'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi.



ALİŞAN



Sene 1989, 13 yaşındayım... Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan... Çakıl Gazinosu’nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce... Burhan Çaçan’ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim... Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu... Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıstı... Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıstım kendisini ve bu fotografı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan ağabey... Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun ağabey...Allah rahmet eylesin..Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz...