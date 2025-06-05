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        Haberler Bilgi Gündem Bursa bayram namazı saati 2025: Bursa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet ile Bursa bayram namaz saati açıklandı!

        Bursa bayram namazı saati 2025: Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Bursa bayram namazı vakti gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma sabahı bayram namazıyla birlikte başlayacak. Hem ibadetini yerine getirmek hem de bayram sevincini paylaşmak isteyenler, namaz vaktini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Bursa için belirlenen namaz saati araştırılıyor. Peki, Bursa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile Bursa bayram namaz saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:57
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        Kurban Bayramı 6 Haziran’da eda edilecek bayram namazı ile başlayarak birlik ve huzur duygusunu bir kez daha pekiştirecek. Cuma sabahı camilere akın etmeye hazırlanan kişiler Bursa namaz saatini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı vakitlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Bursa bayram namazı vakti...

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        BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        81 ilin Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Bursa bayram namazı saati 06.10 olarak belirlendi.

        DİYANET BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        KURBAN İBADETİNİN İSLAMİYET'TEKİ YERİ NEDİR?

        Diyanet İşleri, "Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?" sorusuna şu yanıtı veriyor;

        Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

        Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

        Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

        Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

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        Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

        1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

        2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

        3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

        Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

        İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

        Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

        4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

        5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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        Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

        6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

        (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

        7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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