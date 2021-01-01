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BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 1 OCAK 2021

25 Aralık Bursa Cuma namazı saati: 13:12

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01 Ocak 2021 Cuma06:4908:1913:1215:3417:5519:20
02 Ocak 2021 Cumartesi06:4908:1913:1315:3517:5619:21
03 Ocak 2021 Pazar06:4908:1913:1315:3617:5719:22
04 Ocak 2021 Pazartesi06:4908:1913:1415:3717:5819:23
05 Ocak 2021 Salı06:4908:1913:1415:3817:5919:24
06 Ocak 2021 Çarşamba06:4908:1913:1515:3918:0019:24
07 Ocak 2021 Perşembe06:4908:1913:1515:3918:0119:25

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Geçmişin Muhasebesi Geleceğin İmarı"

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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