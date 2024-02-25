Bursa'da deprem!! 26 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi belli oluyor. 25 Şubat Pazar günü son olarak Van, 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Sarsıntı hissedip "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yaşanan depremler...
Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Yayınlanan son verilere göre ise; Van Gölü'nde deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat 2024 günü son dakika deprem listesi...
BURSA'DA DEPREM!
Bursa ve çevresinde saat 16.44'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Gemlik merkezli depremin 3.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı
VAN 3.9 İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 08:58'de Van'ın Tuşba ilçesine 6.46 km uzaklığında Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; gece saatlerinden bu yana Ege Denizi açıklarında üç tane deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü ise gece 01:59'da İzmir Karaburun'a 73.48 km uzaklıkta 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Depremin derinliği 7.44 olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÜNCELLİYOR
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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