Türkiye genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Yayınlanan son verilere göre ise; Van Gölü'nde deprem meydana geldi. İşte, 26 Şubat 2024 günü son dakika deprem listesi...