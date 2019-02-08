Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Eyüp D. (32) ile kız arkadaşı Bahar Demir (23),birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki pompalı tüfeği çıkartan Ömer Z., Bahar Demir’i kafasından, Eyüp D.’yi ise bacaklarından vurdu.



Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadının durumunun ağır, Eyüp D.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, firar eden şüpheliyi arıyor.