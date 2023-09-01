Bursa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişiyi öldürdü Bursa'da bir kişi, 5 ay önce alacak verecek kavgasında kardeşini bıçaklayarak öldüren ve sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbest bırakılan kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Bursa'da Oğuz Ermiş, 5 ay önce alacak verecek kavgasında kardeşi Uğur Ermiş´i (41) bıçaklayarak öldüren ve sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbest bırakılan Engin Altın´a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Altın olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Oğuz Ermiş polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 30 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi´nde meydana geldi. 26 Nisan günü Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş´i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Ermiş, kurtarılamadı. Tedavisinin tamamlanıp taburcu olan Engin Altın, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Altın ile kendisini yaralayan Oğuz Ermiş tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SAĞLIK RAPORUYLA SERBEST BIRAKILDI

Kurşunlar nedeniyle kalça kemiği ve bacaklarında kırıklar olan Engin Altın´a 2 ay önce sağlık heyeti tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle rapor verildi. Rapor gereği Altın, cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kendi emlakçılık yaptığı ofisine giden Engin Altın, bugün silahlı saldırıya uğradı. Ermiş'in tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Altın olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARINDAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Oğuz Ermiş olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, şüphelinin saklanma ihtimali bulunan adresleri takibe aldı. Yaklaşık 30 saatlik fiziki ve teknik takibin ardından Oğuz Ermiş, kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ermiş´in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.