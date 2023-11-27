Haberler Gündem Bursa'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi bugün Bursa'da okul var mı ve Valilik açıkladı mı?

Bursa'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 bugün Bursa'da kar tatili olacak mı? Soğuk havaların etkisini artırması yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verildi. Sağanak yağış ve fırtına sonrası bugün Bursa'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte, "27 Kasım bugün Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Bursa'da okulların durumu... Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 01:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:08 facebook

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Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışların ardından çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması olayları meydana geldi. Bu bağlamda bugün Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı merkak konusu oldu. Peki, bugün Bursa'da okullar tatil mi? İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Bursa'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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BURSA'DA FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ! Bursa’da etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü ilçede, fırtına saatte 86 kilometreye ulaştı. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahili duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. AFAD, BUSKİ, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri rögar kapaklarını açarak yolda biriken deniz ve sel sularını kanalizasyona gitmesini sağladı. Açılan rögar kapaklarını sürücülerin fark etmesi için çöp tenekeleri ile tedbir alındı. Gemlik’in bazı sokakları ve Kurşunlu’da su basan evleri BUSKİ ve Gemlik Belediyesi ekipleri tahliye etti. Yağmurdan kaynaklı denizin de kahverengi bir hal aldığı ve dev dalgaların oluştuğu görüldü. Ayrıca İnegöl’de de rüzgar saatte 60 kilometreye ulaştı.