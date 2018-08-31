Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı. İHA'nın haberine göre seyir halinde olan hafif ticari otomobilin sürücüsü Ahmet B., aracını park etmek için sağa manevra yaptığı sırada aynı istikamette bulunan Yusuf K. yönetimindeki şarjlı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen şarjlı bisikletten düşen sürücü Yusuf K. ile annesi Hatice K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Yusuf K. ile annesi Hatice K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.

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