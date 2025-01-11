Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun Bursa'da bir tekel bayisine giren 2 şüpheli, işçi Ali Hakan H.'yi silahla tehdit ederek, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara çalarak kaçtı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.01.2025 - 02:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 02:53 facebook

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