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Haberler Otomobil Bursa'daki fabrikanın yüzde 98'ini Megane'a ayırdı
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Bursa'daki fabrikanın yüzde 98'ini komşuya ayırdı

Karsan, ihracat pazarlarını genişletirken, üretim adetlerini de artırdığını açıkladı. Karsan CEO’su Okan Baş, Oyak-Renault ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 yılı başında Renault Megane sedan üretimine başladıklarını bildirdi. Yıl içinde daha önce planlanandan 13 bin adet daha fazla Megane üreteceklerini aktaran Baş, Avrupa ve Kuzey Amerika haricinde Japonya'ya da elektrikli araç ihracatına başladıklarını belirtti. Baş, "Böylece sağdan direksiyonlu pazarlara giriş yapmış olduk. İngiltere ve Endonezya için de çalışıyoruz" dedi. Karsan CEO'su Baş'ın verdiği bilgiye göre, Megane sedan üretimi için 21 milyon euro yatırım yapan Karsan, Bursa'daki fabrikasının yüzde 98'ini Bursalı komşusu Renault'un Megane sedan üretimine ayırmış durumda. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Bursa'daki fabrikanın yüzde 98'ini Megane'a ayırdı

Yerli ticari araç üreticisi Karsan, 2023'e hem ihracat hem de üretim anlamında hızlı başladı.

Karsan CEO’su Okan Baş, 2021'de Oyak-Renault ile imzalanan anlaşma kapsamında 2023 başında Renault Megane sedan üretimine başladıklarını bildirerek, ilk çeyrekte 5 bin 320 adet Megane sedan ürettiklerini bildirdi.

Baş, anlaşma kapsamında 2023'te 35 bin adet Megane sedan üreteceklerini, fakat pazardaki talep doğrultusunda bu rakamı artıracaklarını belirterek, "Bu yıl 35 bin adet Megane sedan üretim planımız vardı. Ancak, Oyak Renault’nun talebi doğrultusunda üretim adedini yıl sonuna kadar 48 bin adete çıkaracağız. Bunu yaparken de fabrikada üç vardiyaya geçeceğiz. Proje kapsamında 1000 kişilik istihdam yaratacağız" dedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılan faaliyet raporuna göre, Karsan'ın Bursa'daki fabrikasının üretim kapasitesi yıllık 61 bin 189 adet.

Rapora göre, şirketin Ocak-Mart döneminde kapasite kullanımı ise bir yılda yüzde 2.3'ten yüzde 37.2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, bu oran yıl sonunda yüzde 80'e çıkacak.

Rakamlar, Karsan fabrikasının yüzde 98'inin Renault Megane sedan üretimine ayrıldığını gösteriyor. Karsan'ın Megane sedan üretimi için yaklaşık 21 milyon euroluk yatırım yaptığını da belirtelim.

'HEDEF AVRUPA'DA YÜZDE 10 PAZAR PAYI'

Öte yandan, Karsan’ın son 5 yılda büyük bir dönüşüm içerisine girdiğini vurgulayan Okan Baş, şirketin üç yıl içerisinde tüm ürün gamının elektrifikasyonunu gerçekleştirdiğini ve otonom araçlar konusuna yoğunlaştıklarını söyledi.

Karsan’ın ‘tohum ekme’ yılı olarak adlandırdığı 2022 yılını tahminlerinin üzerinde sonuçlar ile kapattığına da dikkat çeken Okan Baş, "Tohumlarımızın meyvelerini erken toplamaya başladık. Avrupa’ya ihracatımızı ikiye katladık ve 287 araca çıktık. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da fuarlara katıldık, 6 farklı modelden oluşan 30 adet demo aracımız Avrupa'nın her yerine yayıldı ve test edildi" dedi.

Avrupa yollarında Karsan'ın 600 elektrikli aracının kullanıldığını bildiren Baş, Karsan’ın 2021 yılında Avrupa elektrikli otobüs pazarında yüzde 4.3 olan pazar payını 2022'de yüzde 6.5’e çıkardıklarını da bildirdi. Okan Baş, elektrikli araçlardan elde edilen ciroyu 400 milyon liradan 1.5 milyar TL'ye yükselttiklerini de bildirdi.

Avrupa’da elektrikli otobüs pazarında ilk 10’da yer aldıklarını söyleyen Baş, "Avrupa elektrikli otobüs pazarında ilk 5 markadan biri olmayı ve yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

SAĞDAN DİREKSİYONLU PAZARLARA JAPONYA'DAN GİRDİ

Okan Baş'ın açıklamalarda bulunduğu dakikalarda, Karsan KAP'a, Japonya merkezli Altech isimli şirket ile işbirliğini açıkladı. Bu konu hakkında da bilgi veren Baş, işbirliği kapsamında Japonya'ya 3 yılda 300 adet E-Jest satacaklarını ve 2023'te 25 milyon euro satış yapacaklarını bildirdi.

Baş, "Japonya lansmanını 2023 sonuna kadar yapacağız, böylece sağdan direksiyonlu pazarlara giriş yapmış olduk. Japonya'nın ardından İngiltere ve Endonezya için de çalışıyoruz" bilgilerini paylaştı.

Okan Baş'ın verdiği bilgilere göre, ihracatta yeni pazarlara giren Karsan'ın toplam gelirleri içindeki ihracat payı 2022'de yüzde 50 iken, 2023'te bu oran yüzde 70 olacak.

Karsan'ın faaliyet raporuna göre, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosu 271 milyon TL iken, bu rakam 2023'ün ilk çeyreğinde 1.2 milyar TL'ye çıktı. Faaliyet raporuna göre, şirketin 2022 yılının ilk üç ayında 72 milyon TL olarak gerçekleşen esas faaliyet kârı ise 2023 yılının ilk üç ayında 223 milyon TL şeklinde gerçekleşti.

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