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        Haberler Gündem Bursa Deniz Otobüslerinin 2 seferi iptal edildi - Güncel haberler

        Bursa Deniz Otobüslerinin 2 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 2 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:17
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        BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #bursa deniz otobüsü
        #budo

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