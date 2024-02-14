Bursa Deniz Otobüslerinin 2 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin 2 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi
Giriş: 14.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:17
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.