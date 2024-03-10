Müslüman dünyasında oldukça büyük bir yeri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok sorgulatılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bursalıla iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. İl bazında farklılık gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde paylaştık. İşte Diyanet'e göre Bursa iftar ve sahur vakitleri...