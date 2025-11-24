Bursa - Trabzon kaç kilometre? Bursa - Trabzon arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

İç kesimlerin sakin atmosferi yol boyunca hissedilir. Karadeniz’e yaklaşıldığında rota yeniden dönüşür. Kıyı şeridine paralel uzanan yol, yeşilin yoğunlaştığı dağlık alanlar, kısa yerleşim geçişleri ve bölgeye özgü canlı trafik hareketiyle farklı bir ritim sunar. Peki, Bursa - Trabzon kaç kilometre? Bursa - Trabzon mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BURSA - TRABZON KAÇ KM?

Bursa ile Trabzon arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 1.050 ile 1.100 kilometre arasında değişir. Bu uzaklık, kullanılan güzergâha, Bursa çıkışındaki çevre yolu tercihine ve Karadeniz hattına bağlanılan noktaya göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. Bursa’dan ayrılan biri ilk olarak Marmara Bölgesi’nin hareketli şehir trafiğinden çıkıp geniş otoyol çizgisine yönelir. İç kesimlere doğru ilerledikçe manzara sadeleşir ve uzun düz hatların hâkim olduğu daha dingin bir yapıya geçilir. Karadeniz’e yaklaşıldığında rota yeniden değişir; kıyı şeridini takip eden yol, bölgenin yerleşim yoğunluğu ve kıvrımlı yapısı nedeniyle daha canlı bir trafik sunar. Trabzon’a yaklaşırken yeşil dokunun yoğunluğu, dağlık alanların belirginleşmesi ve kıyıya paralel uzanan yolun karakteri daha fazla hissedilir. Mesafe uzun olsa da rota boyunca düzenli hatların bulunması, iki şehir arasındaki yolculuğun öngörülebilir bir çizgide ilerlemesini sağlar.

REKLAM Bursa ile Trabzon arasındaki yolculuk uzun bir rota sunduğu için yola çıkmadan önce güzergâhın farklı coğrafi yapılardan geçtiğini bilmek gerekir. Bursa’dan ayrılan biri ilk etapta şehir içi yoğunluğundan ilerler, bu nedenle hareket saatini trafiğin daha sakin olduğu zamanlara denk getirmek süreci kolaylaştırır. Otoyol hattına bağlanıldığında yol genişler ve uzun süre sabit hızla ilerlemek mümkündür. Bu rahatlık dikkat dağınıklığı riskini artırabileceği için belirli aralıklarla kısa molalar vermek önemlidir. İç kesimlere doğru rota sakinleşir, açık arazi görüntüsü belirginleşir ve düz hatlar sürüşü akıcı hâle getirir. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol karakteri tamamen değişir. Kıyı şeridine paralel ilerleyen hat, kısa yerleşim geçişleri ve bölgenin canlı trafiği nedeniyle zaman zaman yavaşlayabilir. Bu bölümde ani şerit değişimlerinden kaçınmak ve hız kontrolünü dikkatli yapmak önem taşır. Yaz döneminde Ordu, Giresun ve Trabzon yönünde bölgesel yoğunluk görülebilir. Kış aylarında ise yağmur, sis ve yüksek kesimlerde buzlanma tehlikesi artacağından lastik durumu, far ayarı ve fren tepkisi yolculuk öncesi mutlaka kontrol edilmelidir. Navigasyonun güncel olması, yol çalışması bulunan kesimleri önceden fark etmeyi sağlar. Uzun bir rota olduğu için su, telefon şarjı ve acil durum ekipmanlarının araçta hazır olması yolculuğu daha güvenli ve öngörülebilir hâle getirir.

BURSA - TRABZON NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bursa’dan Trabzon’a kara yolu ile yapılan yolculuk genellikle 14 ile 16 saat arasında tamamlanır ancak bu süre; tercih edilen güzergâha, otoyol bağlantı noktalarındaki trafik yoğunluğuna, Karadeniz hattına yaklaştıkça artan yerleşim geçişlerine ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bursa’dan ayrılan biri yolculuğun ilk bölümünde şehir içi trafiği nedeniyle zaman zaman yavaş ilerleyebilir. Otoyol hattına bağlanıldığında yol çizgisi genişler ve sürüş daha akıcı bir hâle gelir. İç kesimlere doğru ilerleyen rota uzun süre düz hatlar sunar, bu bölüm sabit hızla ilerlemeye uygundur. Ancak uzun mesafe nedeniyle düzenli molalar vermek sürüş güvenliği açısından önem taşır. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol karakteri tamamen değişir; kıyıya paralel ilerleyen hat daha canlıdır, yerleşimler sıklaşır ve şerit düzeni bazı bölümlerde daralır. Ordu-GiresunTrabzon hattında özellikle yaz aylarında bölgesel yoğunluk görülebilir ve bu durum toplam süreyi uzatabilir.