        Bursa'da tarihi eser operasyonu: 137 adet sikke ele geçirildi

        Bursa’da tarihi eser operasyonu: 137 adet sikke ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 137 adet sikke ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 17:18 Güncelleme:
        137 adet sikke ele geçirildi

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 137 adet sikke ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        137 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde iki şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıkları yönünde bilgi alınması üzerine ekipler harekete geçti. "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen toplam 137 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikkelere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Manisa'da dehşet gecesi: Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü.

