Bursa’da tarihi eser operasyonu: 137 adet sikke ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 137 adet sikke ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde iki şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıkları yönünde bilgi alınması üzerine ekipler harekete geçti. "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen toplam 137 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikkelere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.