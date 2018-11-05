Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son anlara doğru Allano Lima´nın kaydettiği golle 1-1 berabere kaldı. Böylelikle yedinci kez sahadan eşitlikle ayrılan yeşil beyazlılar, daha şimdiden en fazla berabere kaldığı sezonlarından birini geçiriyor. Son 3 sezona bakıldığında; 2017/18 sezonunu 6, 2016/17 ve 2015/16 sezonunu da 5´er beraberlikle tamamlayan Bursaspor, daha ligin ilk yarısı bitmeden söz konusu beraberlik sayılarını geçmiş durumda.

AVRUPA'DA DA EN FAZLA EŞİTLİKLE AYRILAN EKİPLERDEN

Avrupa´nın önde gelen ligleri arasında da Bursaspor sahadan en fazla beraberlikle ayrılan ekiplerden biri konumunda. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1´de mücadele eden ekipler arasında en fazla berabere kalan takım Valencia olurken, 8 beraberliği bulunan İspanyol ekibini, 7 beraberlikle Bursaspor´un dışında bir başka İspanyol Athletic Bilbao takip ediyor.

İLK YARIM SAAT HAREKETLİ GEÇİYOR

Bursaspor´un bu sezon oynadığı maçlarda öne çıkan bir diğer özellik ise ilk yarım saatin en fazla gollerin görüldüğü zaman dilimi olması. Ligde 9 kez gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, bu gollerinin 5´ini ilk yarım saatlik dilimde buldu. Özellikle iç sahada oynadığı mücadelelere hızlı başlayan Bursaspor'un son dakikalarda gelen 2 golü ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında puanı getirdi. Bununla birlikte Bursaspor´un kalesinde gördüğü 9 golün 5´i de ilk yarım saatlik dilimde geldi.

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