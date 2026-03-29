Bursaspor Basketbol: 89 - Fenerbahçe Beko: 83 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.
Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.
Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2
Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21
1. Periyot: 16-19
Devre: 39-32
3. Periyot: 65-56
Normal süre: 75-75
1. Uzatma: 89-83
5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)