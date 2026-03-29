        Bursaspor Basketbol: 89 - Fenerbahçe Beko: 83 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bursaspor Basketbol: 89 - Fenerbahçe Beko: 83 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Bursaspor, F.Bahçe Beko'yu uzatmalarda devirdi!

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Bursaspor Basketbol'a normal süresi 75-75 biten karşılaşmanın uzatmalarında 89-83 yenildi.

        Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

        Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21

        REKLAM

        1. Periyot: 16-19

        Devre: 39-32

        3. Periyot: 65-56

        Normal süre: 75-75

        1. Uzatma: 89-83

        5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)

