Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Bursaspor, kümede kalma hesapları yapıyor. Rakibini yenerek Göztepe'nin puan kaybını bekleyecek yeşil beyazlı camiayı, sezon sonunda ise hareketli günler bekliyor. 9 oyuncusu sözleşmesi sona erecek Bursa temsilcisi, ligde kalsa da kalamasa da önümüzdeki sezon kadroyu baştan aşağıya yenileyecek.

KİRALIKLAR TAKIMLARINA DÖNÜYOR

Bursaspor'un mevcut kadrosundaki 6 oyuncu; Diafra Sakho, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Henri Saivet, Tunay Torun ve Allano Lima'nın sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor. Bu isimlerden Lima, geçtiğimiz gün yayınladığı mesajla Bursaspor taraftarına veda ederken, aynı zamanda kart cezası nedeniyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Chedjou da Bursaspor defterini kapamış durumda. 6 oyuncunun da sezon sonu itibariyle takımlarına dönmesi bekleniyor.

LATOVLEVICI BELIRSIZLIGI

Bursaspor'da kiralık oyuncular dışında 3 oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı ekipte Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp ve Jires Kembo, Haziran ayı ile birlikte boşa çıkacak. Özellikle Latovlevici ve Furkan ile sözleşmelerin uzatılması noktasında henüz bir adım atılmadı. Öte yandan ilk 11'de sıklıkla şans bulan Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Muhammed Şengezer ve yedek kalan Santiago Vergini'nin de sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.

KONGREYE GİDİLECEK

Yeşil beyazlı camia bir başka belirsizliği de yönetim kanadında yaşıyor. Son olarak Divan Başkanlık Kurulu'nun da çağrısının ardından Başkan Ali Ay, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kongre tarihini açıklayacağının ve kongreye gidileceğinin sinyallerini verdi. Şu an başkanlık için tek aday bulunurken, mevcut başkan Ali Ay'ın aday olup olmayacağı ise merak konusu.