Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Bursaspor'dan şampiyonluk yarışında kritik galibiyet! - Futbol Haberleri

        Bursaspor'dan şampiyonluk yarışında kritik galibiyet!

        Bursaspor, Gebzespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alırken, müsabakayı 41 bin 870 taraftar izledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 23:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'dan kritik galibiyet!

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Bursaspor'un bu hafta oynadığı karşılaşmayı 41 bin 870 taraftarın tribünden takip etti.

        İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

        Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Bursaspor önemli fırsatlar yakalasa da golü bulamadı. Batuhan Yayıkçı’nın kafa vuruşunda topun çizgiden çıkarılması ve Salih Kavrazlı’nın kaçırdığı net pozisyon ilk yarının öne çıkan anları oldu. Konuk ekip Güzide Gebzespor ise savunma ağırlıklı bir oyun sergileyerek ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

        GALİBİYET 2. YARIDA GELDİ

        İkinci yarıya daha istekli başlayan Bursaspor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada oluşan karambolde İlhan Depe topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra fark ikiye çıktı. Hızlı gelişen atakta İlhan Depe’nin yerden ortasında Baran Başyiğit şık bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

        Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan Bursaspor, rakibine net fırsat vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla zirvede puanını 67'ye yükseltti.

