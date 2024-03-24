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        Haberler Spor Basketbol STBL Bursaspor Jordan Floyd ile yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Bursaspor Jordan Floyd ile yolları ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, ABD'li skorer guardı Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:18
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        Bursaspor'da ayrılık açıklandı!
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        Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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