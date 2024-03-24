Bursaspor Jordan Floyd ile yolları ayırdı

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz" denildi.