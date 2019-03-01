Spor Toto Süper Lig´de zor günler geçiren Bursaspor, Demir Grup Sivasspor karşısında kritik bir maça çıkacak. Haftalardır galibiyete hasret kalan yeşil beyazlılar, 24 puanla küme düşme hattında yer alırken, Sivas temsilcisi ise 31 puanla 8´inci basamakta bulunuyor.
TARAFLAR ÜSTÜNLÜK KURAMADI
Süper Lig´de iki ekip bugüne kadar 25 maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde taraflar 11´er galibiyet elde ederken, geride kalan 3 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede ise 2-0´lık sonuçla gülen taraf Demir Grup Sivasspor olmuştu. Bursaspor, Sivas ekibini daha önce ise 11 Süper Lig maçında evinde ağırladı. Bu maçların 7´sinden galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, 3 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu ve 1 maçta taraflar puanları paylaştı.
EVİNDE GALİBİYETE HASRET
Ligde son 9 haftadır galibiyet elde edemeyen Bursaspor, iç sahada da kazanamıyor. Yeşil beyazlılar son olarak ligin 14´üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u sahasında 2-1 yenerken, sonraki 5 maçında galibiyete ulaşamadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samet Aybaba´nın öğrencileri, Sivas ekibi karşısında da kazanamazsa arada geçen 40 yılın ardından bir ilke imza atacak. Bursaspor son olarak, 1978 yılının Nisan-Kasım aylarında evinde üst üste 6 maç kazanamamıştı.
YUSUF´UN 200´ÜNCÜ MAÇI
Bursaspor´un deneyimli oyuncusu Yusuf Erdoğan, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giymesi halinde kariyerinde 200´üncü maçına çıkacak. Son olarak iç sahada oynanan Çaykur Rizespor maçında taraftar ile tatsızlık yaşayan ancak daha sonrasında ise buzları eriten deneyimli oyuncuya ise teknik direktör Samet Aybaba, ilk 11´de şans vermeyi düşünüyor. Daha önce 1461 Trabzon ve Trabzonspor formalarını terleten Yusuf Erdoğan, bu sezon Bursaspor formasıyla ise 16 lig maçında oynadı ve birer gol ile asist kaydetti.
Bursaspor´da bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Tunay Torun, zorlu randevuda görev alamayacak. Demir Grup Sivasspor´da ise eksik bulunmuyor.
Ligin 24´üncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda karşılaşacak ve saat 16.00 'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Mete Kalkavan yönetirken, yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.
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