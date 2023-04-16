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Bursaspor, Özer Hurmacı ile yükselişe geçti

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor, Özer Hurmacı’nın Futbol Sorumlusu olmasıyla birlikte çıktığı 4 maçta 10 puan topladı.

Bursaspor, Özer Hurmacı ile yükselişe geçti
İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor son haftalarda yükselişe geçti. Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yolların ayrılmasından sonra Futbol Sorumlusu olarak göreve başlayan Özer Hurmacı, takıma farklı bir hava getirdi. Aynı zamanda futbolculuk kariyerine de devam eden 37 yaşındaki futbol adamı yönetiminde 4 maça çıkan yeşil-beyazlı takım hiç yenilmedi. Bayburt Özel İdare Spor, İnegölspor ve 24Erzincanspor’u mağlup eden Bursaspor, son olarak da deplasmanda Düzcespor’la 3-3 berabere kaldı. Kümede kalma savaşı verirken toplanan 10 puanla bir anda kendisini 11. sırada bulan yeşil-beyazlılar, Play-Off hesapları dahi yapmaya başladı.

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