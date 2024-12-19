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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştı! - Futbol Haberleri

        Bursaspor Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştı!

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 00:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:19
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        Bursaspor Batalla'yla yeniden anlaştı!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

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