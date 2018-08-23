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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Doumbia için son teklif verildi"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Doumbia'ya son teklif bugün verildi. Bugün akşama kadar olursa olur o transfer, olmazsa hemen başka bir transfer yapacağız. 1 tane stoper ile ilgili anlaşma bitmek üzere" ifadelerini kullandı

23 Ağustos 2018 Perşembe, 20:35:55 | Güncelleme:

  Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Doumbia'ya son teklif bugün verildi. Bugün akşama kadar olursa olur o transfer, olmazsa hemen başka bir transfer yapacağız. 1 tane stoper ile ilgili anlaşma bitmek üzere" dedi. 
Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Aybaba, "İyi takımız, çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gerçekten de onların bu performansından mutluyum. Tabii baştan beri söylüyorum, eksiklerimiz var. Biz çalışarak bu kadro ile neler yapabileceğimizi gösterdik. Kaliteyi artırarak, üzerine bir şeyler katarak da farklı bir yere getiririz diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmalarından memnunum. Hepsi istekli, özverili ve coşkulu. Önünüzdeki maça bakacaksınız. Geçen hafta keşke kazansaydık, Fenerbahçe maçında da 1 puan alabilirdik, 4 puanımız olurdu diye düşünüyorduk, kendi içimizde öz eleştiri yapıyoruz. Konyaspor da iyi bir takım. Özellikle hücum yönünde iyi bir takım. Onla ilgili önlemler alacağız, çalışacağız. Artık Konya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. Özellikle Konyaspor maçı ile başlamak istiyoruz. İnşallah istediğimiz de olur" diye konuştu.

"Doubia'ya son teklif yapıldı"
Seydou Doumbia, transferi ile alakalı sorulan soruya Aybaba, "Son teklif bugün verildi diye bir bilgim var benim. Bugün akşama kadar olursa olur o transfer, olmazsa hemen başka bir transfer yapacağız" diye cevapladı.

"İyi oyuncular almak kolay değil"
Grosicki transferine ilişkin de konuşan Aybaba, şunları söyledi:
"Başka bir santrfor ile ilgili çalışmalarımız var. (Cisse de değil) Bugün akşama kadar biterse, ya da yarına kadar bu transfer olacak. Olmazsa başka bir oyuncu alacağız. Grosicki’ye ilişkin de çalışmalar var, devam ediyor. Teknik anlamda yapmak istediğimiz şeyleri yönetime bildiriyoruz, nasıl katkı olur diye onlar da çok çalışıyorlar. Kolay değil bunlar iyi transferler. İyi oyuncular, almak kolay değil. Onların bir sürü şeyi çıkıyor, kulübünün bir sürü istekleri artarak devam ediyor. O nedenle inşallah gerçekleşir. O kaliteyi yükseltirsek biz gerçekten ligin iyi takımlarından biri olacağız."
Takımdan ayrılması gündemde olan Necid ve Kembo'nun durumunu değerlendiren Aybaba, "Biz sezon başında bir plan yapmıştık. O planın dışında bazı arkadaşlarımız ile ilgili yaptırım uygulayacaktık ama onlara teklif gelmedi. Biz şimdi onları içimize dahil ettik. O oyunculara yine teklif bekliyoruz. Eğer gerçekleşirse bu oyuncuları da başka bir kulübe göndermeyi düşünüyoruz. Sonuçta ikisiyle de ilgili düşüncemiz var" açıklamasında bulundu.

"1 tane stoper ile ilgili anlaşma bitmek üzere"
Stoper transferini de açıklık getiren Aybaba, şöyle devam etti:
"1 tane stoper ile ilgili anlaşma bitmek üzere. O oyuncu da gelecek önümüzdeki hafta içerisinde. Tabii bunlar zorluklar, bunları aşmamız lazım. Eksiğimiz var biliyoruz, bazı mevkilerde özellikle ama bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız, yetenekli oyuncularımız var. Bu haftaları böyle geçirme mecburiyeti var. Biz de bunu en iyi şekilde hiç yakınmadan şikayetçi olmadan, arkadaşlarımızı değerlendirerek belki de onların şansı böyle
bir ortamda bulunmak onları yükselterek halletmeye çalışıyoruz. Aziz’e teklif var. Sonuçta eğer çok büyük bir teklif olursa başka bek oyuncularına da bakıyoruz. Ona da hazırlanıyoruz plan olarak. Eğer kulübün asla vazgeçemeyeceği bir teklif ile karşısına gelirlerse yapacak bir şey yok."
Kalecilerine teklif olmadığını vurgulayan Aybaba, bu kadronun çok iyi iş yaptığını ifade etti. Takımdaşlık duygusunun çok geliştiğine değinen Aybaba, kaliteyi arttırmak istediklerini söyledi. Aybaba, "Oyuncularla ilgili de yönetime rapor verdik. Onlarla ilgili de şikayetlerimiz var. Oyuncuların artık bir şeyler yapmaları lazım. Bu kulübün içindeler. Özellikle Emre 3 yıldır bu kulübün içinde. Katkılı olduğu söylenemez, o nedenle eğer böyle devam edecekse biz onunla ilgili de bir şeyler düşüneceğiz planlarımız var. İşi yapanla yapmayan arasında ayrım olacak. Kulübün menfaatini, hatta oyuncunun menfaatini düşünerek doğru yapması lazım bence" şeklinde konuştu.
Aybaba, anlaşılan stoperin Nielsen olmadığını söyledi.

Konyaspor hazırlıkları
Yeşil-beyazlı takımın pazar günü oynanacak Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basına açık olan ilk 15 dakikada yeşil-beyazlı futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın kapalı bölümünde ise, Aybaba, oyuncuları taktik ağırlıklı çalıştırdığı öğrenildi.



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