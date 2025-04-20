Bursaspor tribünlerinin koreografi şovu!
Nesine 3. Lig'in 29. haftasında Bornova 1877'yi sahasında ağırlayan Bursaspor'un taraftarları, şampiyonluklarını hazırladıkları koreografiyle taçlandırdı.
Giriş: 20.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:27
3. Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, ligin 29. haftasında Bornova 1877'yi konuk etti.
Karşılaşmada öncesinde Bursaspor taraftarları, stadyumda görsel bir şölen hazırladı.
Maçın başlama düdüğünden önce, binlerce Bursaspor taraftarı hazırladığı "Teksas" temalı koreografiyi açtı.
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