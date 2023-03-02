Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10, 11. sınıflara yönelik olarak yapılan sınav, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılmış, başvurular ise 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. İşte, bu yıl gerçekleştirilecek İOKBS sınavına dair son bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili aramalar ciddi bir artış gösterdi. Bu yılki sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, söz konusu sınavın ne zaman yapılacağını ve hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte, 2023 İOKBS sınavı ile ilgili ilk bilgiler...
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nin 2023 yılına ilişkin sınav ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

    Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

    - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

    - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

     
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL olmuştu. Burs ücreti %40 zamlanmıştı. 
  • Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? 2023 İOKBS sınavı ne zaman?

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.