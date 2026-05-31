        BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı: 2026 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır?

        Bursluluk sınavının Nisan ayında tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler sonuçlar için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama merakla takip edilirken, sonuç tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2026 İOKBS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak, nereden bakılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 13:10
        MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS sınavı tamamlanırken, öğrenciler ve veliler sonuç sürecine kilitlendi. Burs hakkı elde edip edemeyeceklerini öğrenmek isteyen adaylar, açıklanacak tarihi merakla bekliyor. “İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Sonuç ekranı ne zaman açılacak?” soruları gündemde öne çıkıyor. İşte MEB’in duyurduğu takvime göre sonuç tarihi ve sorgulama ekranı haberimizde...

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        İOKBS 2026 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK

        Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

        BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
