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        Haberler Ramazan Burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı: Oruçluyken burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

        Burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayına girilmesiyle beraber oruç ibadeti yerine getirilmeye başlandı. Oruç tutarken; niyetli olunan süre boyunca yemek yemek ve içmek dışında bazı davranışlardan da uzak durmak gerekiyor. Bu bağlamda gözler "Burun spreyi orucu bozar mı?" sorusuna çevrildi. İşte, oruçluyken burun spreyi kullanmak hakkında Diyanet'in açıklaması haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:48
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        İslam alemi, Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getiriyor. İsteyerek ya da kaza ile oruçların bozulması yaşanabiliyor. Hangi durumların orucu bozduğu merak ediliyor. Peki, burun spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken burun spreyi kullanılabilir mi? İşte, Diyanet'in konuya dair yanıtı...

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        BURUN SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre; tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3’tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır.

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        Bu da mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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