İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, son dönemde kazandığı başarıların 2020 Tokyo Olimpiyatları için kendisine basamak olduğunu söyledi.

Madrid'de geçen ay düzenlenen şampiyonada aynı zamanda 31 ülkeden 200'den fazla sporcu içinde en iyi boksör seçilen Buse Naz Çakıroğlu, başarılarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Avrupa Oyunları'ndan sonra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Doğru yolda olduğumu hissettiğim için çok gururluyum. Şu an üzerimdeki yük daha fazla. Hayalimiz tabii ki olimpiyat madalyası. Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat madalyası için basamak. Bu basamakları emin adımlarla çıkmak istiyorum. Şu ana kadar bütün turnuvalardan altın madalyayla döndüm. Bu şampiyonlukla üzerimdeki yük arttı."

Final maçının bitimiyle ringin köşesine geldiğinde kazandığına emin olduğunu anlatan 23 yaşındaki sporcu, "Köşede daha eldivenim, kaskım çıkarken sonuç için heyecanım başladı. Orada birçok duygu yaşıyorsunuz. O an yaşadığım bütün zorluklar aklıma geldi. Hakem elimi kaldırdığında çok ağladım. Çok farklı duygular yaşadım aynı anda.

İlk sevincimi telefonla ailemle yaşadım. Onlar sıkı takipçim. Maça saat kaçta çıkacağımı benden daha iyi biliyorlar. Maçtan çıktıktan sonra telefonumda çok fazla mesaj vardı. Başarı geldikçe takip eden kitle büyüyor." diye konuştu.

Şampiyonanın en iyi boksörü seçilmesini değerlendiren Buse Naz, "Çabalarımın sonucunda böyle bir başarı almak mutlu ediyor. Tabii bu da yük bindiriyor bize. Her turnuvaya iki adım önde gitmek istiyorum. Önemli olan bu başarıyı kalıcı kılmak. Her şampiyonada turnuvanın boksörü seçilmeliyim. Kupayı aldığımda da ilk boksa başlamamı hatırladım. Çok farklı bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE KADINA ŞİDDET EĞİLİMİ ÇOK FAZLA"

Buse Naz Çakıroğlu, kadına şiddetin son dönemde çok fazla arttığını belirterek, bu konu hakkında şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadına şiddet eğilimi çok fazla. Zaman ilerledikçe bu, boyut değiştiriyor artık. Burada ailelerin rolü çok önemli. Ayakları yere sağlam basan kız çocukları yetiştirmemiz lazım. Küçük kızlarımızı spora yönlendirmelerinin gerektiğini düşünüyorum. İnsan olabilmeyi, insan kalabilmeyi öğretmemiz gerekiyor. Ailelere çocuklarını spora yönlendirmelerini öneriyorum."

Kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür eden Buse Naz, "Şampiyon olduktan sonra Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'le, daha sonra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş'la telefonla görüştüm. Devlet büyüklerimize, federasyon başkanımıza, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, antrenörüme, yanımda olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ STİLİMİ FARKLI BULDU"

Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisine çok destek verdiğini ve şampiyonluktan sonra bunu daha fazla hissettirdiğini belirtti.

Ali Koç'un maçlarını takip ettiğini aktaran şampiyon sporcu, "Şampiyonluktan sonra telefonda başkanımız Ali Koç'la görüştüm. Maçlarımı yakından takip ettiler. Telefonda da tebrik etti. Stilim hakkında konuştuk. Başkan Ali Koç maçlarımı takip etti ve stilimi çok farklı bulmuş. 'Çok farklı, güzel dövüşüyorsun, diğerleri gibi değilsin.' dedi. Bu görüşmeden çok mutlu oldum. Benimle iletişime geçmeleri çok güzel. Başarı geldikçe birlik bağlılık daha da artıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DE TARAFTARLARIN ÖNÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç aldıktan sonra Ülker Stadı'nda Fenerbahçeli taraftarların önüne çıkmak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün, başarılı amatör sporcularını futbol maçlarından önce Kadıköy'de taraftarın önüne çıkardığının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Tabii ki böyle bir hayalim var. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı olarak da büyük bir ilgi görüyorum. Kadıköy'de olmayı çok isterim. Bunun için de mücadele vereceğim ve başaracağım." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI

Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'ndaki hedeflerini şöyle anlattı:

"Burada benim kilomda Avrupa kıtasındaki sporcular daha güçlü. Asya ve Amerika kıtası da iyi. İyi sporcularla yarışacağım ama kendimi iyi hissediyorum. Turnuvaların peş peşe olması bizim için iyi oluyor. Formumuzu koruyoruz. Dünya Şampiyonası'nda final oynamak istiyorum. Burada final oynamak olimpiyatı doğrudan etkileyecek. Seçilmiş 20 sporcuyla karşılaşacağım.

Artık herkes beni izlemeye başlıyor. Avrupa şampiyonu olmamdan dolayı rakiplerim artık çekinerek çıkacak bana karşı. Bu da bana artı 1 puan katacaktır."

Kulübü Fenerbahçe'nin başarısında önemli pay sahibi olduğunu da anlatan Buse Naz Çakıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'yle birlikte eksiklerimizi artıya çeviriyoruz. Böyle olunca başarı geliyor. Birlik içinde çalışma arttıkça başarı daha da yakın bize. Gece veya gündüz istediğim her saatte Fenerbahçe sayesinde psikoloğuma, doktoruma ulaşabiliyorum. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bu imkanı her zaman her yerde bulamayabiliyorsunuz. Grip olduğumuzda bile kulübümüz her şeyimizi yakından takip ediyor. Daha büyük başarılar gelecektir. Bu başarıda kulübün büyük bir rolü var."