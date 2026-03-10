Canlı
        Buse Terim: Tarihte bir ilk - Magazin haberleri

        Buse Terim: Tarihte bir ilk

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim, Galatasaray-Liverpool maçını tribünden izledi

        10.03.2026 - 21:49
        "Tarihte bir ilk"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti.

        Maçı stadyumda takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ünlü teknik direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim de vardı.

        Buse Terim, babasıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" ifadelerini kullandı.

        Buse Terim ayrıca, sırtında babasının isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla verdiği pozla da dikkat çekti.

