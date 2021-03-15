"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Buse Varol, takipçisinin, "Hem spor, hem ev işi, hem yemek, çocukların bakımı, cilt bakımı, sosyal medya... Hepsine nasıl yetişiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Vallahi, yemin ederim 3 gündür acayip uykusuzum. Burak ağlıyor sürekli uykusundan uyanıp. Koşarak onun yanına gidiyorum. Tam uyudu derken Eliz ağlamaya başlıyor ve aralıksız bir saat...

Tabii ki yardımcılarımız var, Allah onlardan razı olsun ama yine de evde çoğu şey kadında bitiyor. Sonra 3 numaram Alişan'a... Yemek yap, onunla ilgilen, çocuklar uyurken derken günler geçiyor. Bu arada eğer kendime ve eşime zaman ayırmazsam herhalde patlarım. Tüm bu yorgunluklarıma değer ama...