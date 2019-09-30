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Haberlerİş-YaşamBütün hesaplar cep şubede toplandı

Diğer bankaların hesapları da tek cep şubede toplandı

İş Bankası işcep uygulaması ile tüm bankaların ticari hesapları aynı çatı altında görülecek.İş Bankası müşterisi firmalar, TekCep hizmeti sayesinde, vadeli-vadesiz hesaplarının bulunduğu diğer bankaların dijital kanallarına girmelerine gerek kalmadan veya e-postalarına bakmadan, tek bir ekrandan hesap hareketlerini görebiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, uygulamanın Avrupa ve ABD'deki bankalarda bile olmadığını söyledi.

Şahismail Şimşek

 

Yazılım şirketlerinden Softtech tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ticari bankacılıkta bir ilk olan TekCep hizmeti ile Türkiye İş Bankası’nın tüzel kişi firma müşterileri, farklı bankalardaki hesap hareketlerini ve bakiyelerini İşCep üzerinden takip etme imkanı buluyor. İş Bankası müşterisi firmalar, TekCep hizmeti sayesinde, vadeli-vadesiz hesaplarının bulunduğu diğer bankaların dijital kanallarına girmelerine gerek kalmadan veya e-postalarına bakmadan, tek bir ekrandan hesap hareketlerini görebiliyor. Halihazırda tüm bankaların müşterilerine sağladığı, hesap hareketlerinin müşterinin talep ettiği ortama veri olarak aktarıldığı online hesap ekstresi hizmetleri, İş Bankası müşterilerine tek ekran üzerinden sunulmuş oluyor.Şu anda sadece İşCep üzerinden kullanılabilen hizmet, ilerleyen dönemde İş Bankası İnternet Şubesi kanalıyla da kullanılabilecek.

Softtech’in teknolojik gücünün İş Bankası’nın yaygınlığı ve yenilikçi yaklaşımı ile birleştiği TekCep hizmeti, bankacılığın geleceği olan ve günümüzde adımları atılan “açık bankacılık” için Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

VATANDAŞ ERGONOMİK ÜRÜNLER İSTİYOR

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TekCep’in tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, İş Bankası olarak, günümüzde artık hayatın her alanına nüfuz eden teknolojideki değişim ve dönüşümü kurum içinde uygularken, bir yandan da sağladıkları hizmet ve ürünlerle müşterilerinin dijitalleşme süreçlerine destek olduklarını söyledi. Günümüzde müşterilerin artık daha hızlı, daha kolay ve ergonomik olanı tercih ettiklerini belirten Şimşek, “Müşterilerimizi farklı, en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken, ilk olanı da hayata geçirmek için çalışıyoruz, TekCep özelliğiyle tüzel kişi müşterilerimize nakit yönetiminde zaman tasarrufu yaratıyor ve bankacılık işlemlerini yönetmede ciddi bir kolaylık sağlıyoruz” dedi. Şimşek, bu hizmetin, Avrupa ve Amerika’da bile hala tam uygulanamayan, kısıtlı örnekleri bulunan açık bankacılık uygulamalarına iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem de “İş Bankası ile bugüne kadar birçok ilke birlikte imza attık. Bu kez de işimiz, ticari müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmaktı. Biz, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için hayata zaman yaratıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, teknolojinin yapabileceği hiçbir işi insana yaptırmamak için çalışıyoruz. TekCep, bunun güzel bir örneği. İş Bankası’nın ticari müşterileri, İşCep uygulamalarında yer alan TekCep sayesinde, diğer bankalardaki hesaplarını tek uygulama içinde görüp zaman kazanacaklar. Kazandıkları zamanı da potansiyelleriyle fark yaratacakları işlere harcayabilecekler” diye konuştu.

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