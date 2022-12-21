Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Matematik Bütünler Açı Nedir, Kaç Derecedir? Bütünler Açı Konu Anlatımı Özeti
ABONE OL

Bütünler açı nedir, kaç derecedir? Bütünler açı konu anlatımı özeti

Geometrinin önemli konularından bir tanesi olan bütünler açı; açıları toplamı 180 derece olan açılara verilen isimdir. Tabana paralel uzanan doğru üzerinde iki adet açının toplamının 180 derece olduğu bütünler açı kaç derecedir? Bütünler açı nasıl bulunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bütünler Açı Nedir, Kaç Derecedir? Bütünler Açı Konu Anlatımı Özeti

Geometri sınavlarında öğrencilerin karşısına bir soru çeşidi olarak sıklıkla çıkan bu konuyu, araştırmalar yapan öğrencilerin kolaylıkla yararlanmaları adına bütünler açı konu anlatımı formatına uygun hazırladığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, bütünler açı hakkında tüm detaylar…

Bütünler Açı Nedir?

Açıları toplamı 180 derece olan açılana geometride bütünler açı adı verilmektedir. Tümler açıdan farklı olarak yere paralel uzanan doğru üzerinde bulunan iki açının toplamının 180 derece olması anlamına gelen bütünler açıya aşağıdaki örnekler verilebilir.

  • 140 derece bir açı ile 40 derece bir açı bütünler açıdır.
  • 125 derece bir açı ile 55 derece bir açı bütünler açıdır.
  • 90 derece bir açı ile 90 derece bir açı bütünler açıdır.

Bu noktada komşu bütünler açının ne olduğundan bahsetmek de yerinde olacaktır. İki bütünler açı aynı zamanda birbirine komşu açılar ise, bir diğer ifade ile aynı noktadan çıkan bir doğrudan oluşuyor ise bu açılara komşu bütünler açı adı verilmektedir.

Aşağıda vermiş olduğumuz görselde bütünler açı örneğini görebilirsiniz:

Bütünler Açı Kaç Derecedir?

Sabit bir açısı olmayan bütünler açıda önemli olan tek kural iki açının toplamının 180 derece olmasıdır. Toplam açısı 180 dereceyi bulduğu takdirde, o toplamı veren iki açının ölçülerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bütünler Açı Nasıl Bulunur?

Bir üçgende bütünler açıyı bulmak korkulduğu kadar zor değildir. Eğer bütünler açının tanımı iyice kavranırsa bir soruda yer alan bütünler açıyı bulmak oldukça kolaydır. Bir bütünler açıyı tespit etmek için dikkat edilmesi gereken yegâne husus; iki açının toplamının 180 derece olmasıdır. Örnek vermek gerekirse 95 derecelik bir açının bütünler açısı 85 derece olacaktır. Aşağıda vermiş olduğumuz görsel bu yöntemi açıkça ifade etmektedir.

Bütünler Açıların Trigonometrik Açıları

Bütünler açıların sinüs ve kosinüsleri arasında belirli bir oran bulunmaktadır. Bu oranlamaya göre; bütün açıların sinüsleri birbirine eşit olurken, kosinüs, tanjant ve kotanjantları birbirlerinin ters işaretlisidir.

  • Sin(x)= sin(180-x)
  • Cos(x)= cos(180-x)
  • Tan(x)= tan(180-x)
  • Cot(x)= cot(180-x)

Bütünler Açı İle İlgili Sorular

1) Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 40 derece fazla olduğuna göre ölçüsü büyük olan açı kaç derecedir?

A) 70

B) 90

C) 110

D) 130

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak'ta 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye ...
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Anlaşma sağlandı! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman ...
Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Orman Genel Müdürlüğü 1613 personel alımı yapıyor!
Uzman ve başöğretmenlik sertifakası sorgulama: Uzman öğretmenlik sertifası ne zaman, nereden ve nasıl alınır?
GÜNDEM Uzman ve başöğretmenlik sertifikası sorgulama
YKS ne zaman? 2023 ÖSYM Üniversite Sınavı (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı başvuru ve sınav tarihi
GÜNDEM 2023 YKS ne zaman?
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
GÜNDEM Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2022-2023: KYK üç aylık ödeme ne zaman, ilk ödemeler hangi tarihte hesaba yatacak, bu ay yatar mı?
GÜNDEM KYK 3 aylık toplu ödeme tarihleri!
Asgari ücret 3. toplantı sona erdi! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak? 2023 Ocak yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?
MEMUR ZAMMINDA son dakika gelişmeleri: 2023 Ocak emekli zammı ile yeni ve en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira olacak? Memur maaş zammı tahmini
GÜNDEM Memur zammı ne kadar olacak?
TOKİ kura çekimi tarihleri güncellendi! 20 Aralık 2022-6 Ocak 2023 5.etap TOKİ kura çekimi takvimi ile TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ kura çekilişi takvimi güncellendi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.