Geometri sınavlarında öğrencilerin karşısına bir soru çeşidi olarak sıklıkla çıkan bu konuyu, araştırmalar yapan öğrencilerin kolaylıkla yararlanmaları adına bütünler açı konu anlatımı formatına uygun hazırladığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, bütünler açı hakkında tüm detaylar…

Bütünler Açı Nedir?

Açıları toplamı 180 derece olan açılana geometride bütünler açı adı verilmektedir. Tümler açıdan farklı olarak yere paralel uzanan doğru üzerinde bulunan iki açının toplamının 180 derece olması anlamına gelen bütünler açıya aşağıdaki örnekler verilebilir.

140 derece bir açı ile 40 derece bir açı bütünler açıdır.

125 derece bir açı ile 55 derece bir açı bütünler açıdır.

90 derece bir açı ile 90 derece bir açı bütünler açıdır.

Bu noktada komşu bütünler açının ne olduğundan bahsetmek de yerinde olacaktır. İki bütünler açı aynı zamanda birbirine komşu açılar ise, bir diğer ifade ile aynı noktadan çıkan bir doğrudan oluşuyor ise bu açılara komşu bütünler açı adı verilmektedir.

Aşağıda vermiş olduğumuz görselde bütünler açı örneğini görebilirsiniz:

Bütünler Açı Kaç Derecedir?

Sabit bir açısı olmayan bütünler açıda önemli olan tek kural iki açının toplamının 180 derece olmasıdır. Toplam açısı 180 dereceyi bulduğu takdirde, o toplamı veren iki açının ölçülerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bütünler Açı Nasıl Bulunur?

Bir üçgende bütünler açıyı bulmak korkulduğu kadar zor değildir. Eğer bütünler açının tanımı iyice kavranırsa bir soruda yer alan bütünler açıyı bulmak oldukça kolaydır. Bir bütünler açıyı tespit etmek için dikkat edilmesi gereken yegâne husus; iki açının toplamının 180 derece olmasıdır. Örnek vermek gerekirse 95 derecelik bir açının bütünler açısı 85 derece olacaktır. Aşağıda vermiş olduğumuz görsel bu yöntemi açıkça ifade etmektedir.

Bütünler Açıların Trigonometrik Açıları

Bütünler açıların sinüs ve kosinüsleri arasında belirli bir oran bulunmaktadır. Bu oranlamaya göre; bütün açıların sinüsleri birbirine eşit olurken, kosinüs, tanjant ve kotanjantları birbirlerinin ters işaretlisidir.

Sin(x)= sin(180-x)

Cos(x)= cos(180-x)

Tan(x)= tan(180-x)

Cot(x)= cot(180-x)

Bütünler Açı İle İlgili Sorular

1) Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 40 derece fazla olduğuna göre ölçüsü büyük olan açı kaç derecedir?

A) 70

B) 90

C) 110

D) 130