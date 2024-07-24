Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının üzerinden üç yıl geçti. Yangının üçüncü yılında, yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi. Yangın sonrası ortaya çıkan kara tablonun yerini yeşile bırakmaya başladığı bölgede, dikilen fidanların boyu 50-60 santimetreye ulaştı.
Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hummalı çalışma yaptı.
Bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için mücadele eden ekipler, gerek elle fidan dikerek gerekse de tohum atarak yeşillendirme çalışması yürüttü.
5 MİLYONDAN FAZLA FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Küle dönen alanları yeşile dönüştürmek için çalışan ekipler, 5 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu.
Yangının üçüncü yılında AA ekibi, yanan alanların yeniden yeşile bürünmeye başlamasını havadan görüntüledi. Kayıtlarda, yangının ilk zamanlarında simsiyah olan bölgede yeşilin hakim olmaya başladığı görülüyor.
Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, kentte 1 milyon 180 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu söyledi.
Manavgat'ın üç yıl önce çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Derince, şöyle konuştu:
"60 bin hektar zarar gören alanda dumanlar tüterken etüt ve proje işlemlerine başladık. Hemen aynı yıl ağaçlandırma çalışmalarına başladık. 30 bin hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışmaları yaptık. Yani mevcut zarar görmemiş tohumları kullanarak bu gençleştirmeyi sağladık. 20 bin hektarlık alanda da fidan dikme ve tohum ekme suretiyle ağaçlandırma çalışması yaptık. 10 bin hektarlık taşlık, kayalık alanı da tabiatı korumaya terk ettik."
"110 TON TOHUM TOPRAKLA BULUŞTU"
Ekiplerin canla başla bölgenin yeniden yeşile bürünmesi için çaba gösterdiğini dile getiren Derince, 110 ton tohumun toprakla buluşturulduğunu kaydetti.
Derince, 5 milyondan fazla fidan diktiklerine işaret ederek, "Bu fidanlar arasında yangına dayanıklı ağaçlar da kullandık. Yeni doğmuş bir çocuğa bakar gibi 5 yıl boyunca yangından zarar gören alanları terk etmiyoruz. Artık yanan bölgeye bakıldığında kül rengi değil yeşil renk görülüyor. Karşıdan bakıldığında 10-15 yıl içerisinde sanki buralar hiç yanmamış gibi görülecek. Fidanlarımız ortalama 50-60 santimetreye ulaştı." dedi.
Amaçlarının hiç yangın çıkmaması olduğunu, bunun için de bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını aktaran Derince, "Yangınların ardından sahaları kendi kaderine terk etmiyoruz. Ormanı eski haline getirinceye kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ORMAN YANGINI
Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Cumhuriyet döneminin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.
Akseki ilçesinin Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye büyük zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.
Yangın devam ederken Alanya ilçesinde yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel'in kendisini arayıp 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 20 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etmişti.
Ali Yüksel'in Kepezbeleni'nde 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etti. Bunun üzerine Ali Yüksel jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ali Yüksel, "kasten orman yakmak" suçundan tutuklandı.