Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi

Manavgat'ın üç yıl önce çok zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Derince, şöyle konuştu:

"60 bin hektar zarar gören alanda dumanlar tüterken etüt ve proje işlemlerine başladık. Hemen aynı yıl ağaçlandırma çalışmalarına başladık. 30 bin hektarlık alanda doğal gençleştirme çalışmaları yaptık. Yani mevcut zarar görmemiş tohumları kullanarak bu gençleştirmeyi sağladık. 20 bin hektarlık alanda da fidan dikme ve tohum ekme suretiyle ağaçlandırma çalışması yaptık. 10 bin hektarlık taşlık, kayalık alanı da tabiatı korumaya terk ettik."