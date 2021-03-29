TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziye konu olan Büyük Selçuklu Devleti gündemden düşmüyor. Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili her şey araştırılıyor. Peki, Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kim, nerede kuruldu? İşte Büyük Selçuklu Devleti sultanları

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KURUCUSU KİM?

Büyük Selçuklu Devleti ya da kaynaklar tarafından bilinen ismi ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul bin Mikail (Tuğrul Bey) tarafından kurulmuştur.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NE ZAMAN NEREDE KURULDU?

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu.

Selçuklular 1035'te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerlediler. 1037'de de, bugünkü Türkmenistan’da yer alan Merv kentini ele geçirdiler. 1038'de Gaznelileri ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey sultan sanıyla hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SULTANLARI