Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!

Büyükada'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı!
İstanbul Büyükada'da gece yarısı iddiaya göre laf atma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin yakalandığı öğrenildi
Büyükada'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Büyükada Panjur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darp ettiği 3 kişi yaralandı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.