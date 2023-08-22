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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!

        Büyükada'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı!

        İstanbul Büyükada'da gece yarısı iddiaya göre laf atma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin yakalandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:16
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        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
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        Büyükada'da, iddiaya göre laf atma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 10 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Büyükada Panjur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, laf atma nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

        SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin de araya girmesiyle ayrıldı. Kavga bir süre sonra sokakta yeniden başladı. Bisiklet ve elektrikli araçla olay yerine gelen grubun darp ettiği 3 kişi yaralandı.

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        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin yaptığı çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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